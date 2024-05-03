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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em alta de 1,21%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 5,05

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 11:54

Publicado em 

03 mai 2024 às 11:54
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em alta de 1,21%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s -03-05-24 .mp3

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