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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em alta de 0,09%

Já no mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,28 e Dólar comercial a R$ 5,35

Publicado em 03 de Outubro de 2025 às 11:13

Publicado em 

03 out 2025 às 11:13
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em alta de 0,09%. Já no mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,28 e Dólar comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN Mercaddo Financeiro - 03-10-25

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