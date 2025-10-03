Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em alta de 0,09%. Já no mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,28 e Dólar comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos.
CBN Mercaddo Financeiro - 03-10-25
Publicado em 03 de Outubro de 2025 às 11:13
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