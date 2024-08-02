Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em baixa de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,72. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 02-08-24
Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 11:52
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