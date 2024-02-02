Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em baixa de 0,62%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 4,94. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s -02-02-24
Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 11:56
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