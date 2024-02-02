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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em baixa de 0,62%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 4,94

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 11:56

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02 fev 2024 às 11:56
Mercado financeiro
Corretoras investem em diferenciais para atrair milionários capixabas Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em baixa de 0,62%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 4,94. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s -02-02-24

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