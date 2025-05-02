Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em baixa de 0,2%

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em ligeira baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.27s - 02-05-25.mp3
Publicado em 02 de Maio de 2025 às 11:25
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