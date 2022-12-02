Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em alta de 1,91%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.56s - 02-12-22.mp3
Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 12:05
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta