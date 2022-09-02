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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em alta de 0,37%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,20 e Dólar Comercial a R$ 5,20

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 11:58

Publicado em 

02 set 2022 às 11:58
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (02) em alta de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,20 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.10s - 02-09-22

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