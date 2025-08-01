Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (01) em queda de 0,69%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,56. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 01-08-25
Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 11:44
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