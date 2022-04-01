Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (01) em alta e 1,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 4,70. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 01-04-22.mp3
Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:03
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