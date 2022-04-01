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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (01) em alta e 1,2%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 4,70

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:03

Publicado em 

01 abr 2022 às 12:03
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (01) em alta e 1,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 4,70. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 01-04-22.mp3

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