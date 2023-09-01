Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (01) em alta de 1,62%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,32 e Dólar Comercial a R$ 4,91. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.12s - Marlo - 01-09-23.mp3
Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 12:01
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