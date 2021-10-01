Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (01) em alta de 0,71%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial R$ 5,37. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 12:02
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