Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira ( 24) em alta de 0,78%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 6,24 e o Dólar Comercial a R$ 5, 37. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 24-10-25
Publicado em 24 de Outubro de 2025 às 11:38
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