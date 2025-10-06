Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (6) em alta de 0,12%

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira, dia 6 de outubro, em alta de 0,12%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,31. Ouça Marlo Barcelos.
CBN Mercaddo Financeiro - 06-10-25
Publicado em 06 de Outubro de 2025 às 11:35
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