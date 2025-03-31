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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (31) em baixa de 0,94%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,74

Publicado em 31 de Março de 2025 às 11:39

Publicado em 

31 mar 2025 às 11:39
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (31) em baixa de 0,94%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,74. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 31-03-25.mp3

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