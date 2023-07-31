Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (31) em alta de 1,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,74. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 31-07-23
Publicado em 31 de Julho de 2023 às 12:01
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