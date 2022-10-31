Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (31) em alta de 1,21%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,16 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.56s - 31-10-22
Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 12:03
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