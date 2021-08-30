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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em queda de 0,94%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,20

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:04

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:04
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em queda de 0,94%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.01s - 30-08-21

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