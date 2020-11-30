Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em queda de 0,23%. No mercado de moedas, em queda estão o Euro, cotado a R$ 6,37 e o Dólar, cotado a R$ 5,30. Ouça a análise de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 30-11-20
Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:08
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta