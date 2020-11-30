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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em queda de 0,23%

Ouça a análise de Marlo Barcelos

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:08

Publicado em 

30 nov 2020 às 13:08
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em queda de 0,23%. No mercado de moedas, em queda estão o Euro, cotado a R$ 6,37 e o Dólar, cotado a R$ 5,30. Ouça a análise de Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 30-11-20

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