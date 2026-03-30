Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em alta de 0,75%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 30-03-26.mp3
Publicado em 30 de Março de 2026 às 11:56
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