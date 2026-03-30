Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em alta de 0,75%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,24

Publicado em 30 de Março de 2026 às 11:56

Publicado em 

30 mar 2026 às 11:56
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em alta de 0,75%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 30-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados