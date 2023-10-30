Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em alta de 0,5%. No mercado de de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial a R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:10
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