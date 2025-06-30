Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em alta de 0,38%

índice Bovespa abriu nesta segunda-feira (30) em alta de 0,38%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 reais e o Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.31s - 30-06-25.mp3
Publicado em 30 de Junho de 2025 às 11:40
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