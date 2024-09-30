Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (30) em alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,46. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.25s - 30-09-24 .mp3
Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 11:56
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