Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (29) em baixa de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,07 e Dólar Comercial a R$ 5,06. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.58s - 22
Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 12:00
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