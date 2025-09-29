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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (29) em alta de 1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,31

Publicado em 29 de Setembro de 2025 às 12:01

Publicado em 

29 set 2025 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (29) em alta de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,31. 
MERCADO FINANCEIRO - 29-09 - 25 - MARLO BARCELOS.mp3

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