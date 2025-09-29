Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (29) em alta de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,31.
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Publicado em 29 de Setembro de 2025 às 12:01
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