Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (29) em alta de 0,29%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.18s -29-04-24 .mp3
Publicado em 29 de Abril de 2024 às 12:03
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