Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (28) em queda de 0,82%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28 e Dólar Comercial R$ 4,81. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro -1.13s - 28-03-22
Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:03
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