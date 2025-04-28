Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (28) em alta de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,66. Ouça Marlo Barcelos.
CBN Mercado Financeiro - Marlo - 28-04-25
Publicado em 28 de Abril de 2025 às 11:43
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