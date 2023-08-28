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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (28) em alta de 0,25%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial a R$ 4,89

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 12:01

Publicado em 

28 ago 2023 às 12:01
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (28) em alta de 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 28-08-23

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