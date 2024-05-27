Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) estável, a 124 mil pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,60 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo 1.11s - 27-05-24 ).mp3
Publicado em 27 de Maio de 2024 às 11:30
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