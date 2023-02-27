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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em baixa de 0,2%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,50 e Dólar Comercial a R$ 5,20

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 12:02

Publicado em 

27 fev 2023 às 12:02
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,50 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.04s- 27-02-23 .mp3

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