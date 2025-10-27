Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em alta de 0,81%. No mercado de moedas, o Euro a R$6,25 e Dólar comercial a R$5,37. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 27-10-25
Publicado em 27 de Outubro de 2025 às 11:55
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