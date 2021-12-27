Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 5,65. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 0.52s - 27-12-21.mp3
Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 12:18
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