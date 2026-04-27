Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em alta de 0,11%

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em leve alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,86 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Abril de 2026 às 11:44
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