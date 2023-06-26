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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (26) em baixa de 0,2%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 4,76

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 11:59

Publicado em 

26 jun 2023 às 11:59
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (26) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 4,76. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.10s - 26-06-23.mp3

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