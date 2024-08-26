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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (26) em alta de 0,79%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,11 e Dólar Comercial a R$ 5,48

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 12:00

Publicado em 

26 ago 2024 às 12:00
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (26) em alta de 0,79%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,11 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 26-08-24.mp3

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