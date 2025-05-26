Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (26) em alta de 0,51%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,65. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.19s - 26-05-25.mp3
Publicado em 26 de Maio de 2025 às 11:35
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