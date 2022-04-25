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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (25) em queda de 1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,88

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 12:20

Publicado em 

25 abr 2022 às 12:20
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (25) em queda de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,88. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - 1.32 - 25-04-22

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