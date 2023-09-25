Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (25) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,96. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.20s - 25-09-23.mp3
Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 11:58
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