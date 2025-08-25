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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (25) em alta de 0,41%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,42

Publicado em 25 de Agosto de 2025 às 10:53

Publicado em 

25 ago 2025 às 10:53
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Cada vez mais o brasileiro tem buscado o mercado financeiro, seja para investir, comprar um imóvel ou garantir a aposentadoria Crédito: Austin Distel/Unsplash
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (25) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.34s - 25-08-25.mp3

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