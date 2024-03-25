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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (25) em alta de 0,08%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,39 e Dólar Comercial R$ 4,97

Publicado em 25 de Março de 2024 às 12:01

Publicado em 

25 mar 2024 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (25) em alta de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,39 e Dólar Comercial R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 25-04-24

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