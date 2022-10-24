Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (24) em queda de 2,19%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,21 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02s - 24-10-22
Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 11:56
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