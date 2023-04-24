Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (24) em pequena queda de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,59 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 24-04-23.mp3
Publicado em 24 de Abril de 2023 às 12:05
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