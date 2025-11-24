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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (24) em alta de 0,68%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,38

Publicado em 24 de Novembro de 2025 às 11:47

Publicado em 

24 nov 2025 às 11:47
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (24) em alta de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e  Dólar Comercial a R$ 5,38. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercadado Financeiro - Marlo - 1.28s - 24-11-25.mp3

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