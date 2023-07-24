Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (24) em alta de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,27 e Dólar Comercial a R$ 4,75. Acompanhe os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.11s - 24-07-23 .mp3
Publicado em 24 de Julho de 2023 às 11:59
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