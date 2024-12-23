Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em baixa de 0,67%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 6,14. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.38s - 23-12-24.mp3
Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 12:00
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