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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em baixa de 0,67%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 6,14

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 12:00

Publicado em 

23 dez 2024 às 12:00
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em baixa de 0,67%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 6,14. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - 1.38s - 23-12-24.mp3

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