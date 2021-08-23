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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em baixa de 0,15%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,38

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 12:03

Publicado em 

23 ago 2021 às 12:03
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em baixa de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,38. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.02s - 23-08-21.mp3

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