Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em alta de 0,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,12 e Dólar Comercial a R$ 4,80. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02s - 23-05-22
Publicado em 23 de Maio de 2022 às 12:00
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