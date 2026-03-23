Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em alta 3,34%. No mercado de moedas, Dólar Comercial a R$ 5,23 e Euro cotado a R$ 6,08. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s - 23-03-26.mp3
Publicado em 23 de Março de 2026 às 12:05
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