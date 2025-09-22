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Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 1,08%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,35

Publicado em 22 de Setembro de 2025 às 12:42

Publicado em 

22 set 2025 às 12:42
dólar, mercado financeiro, eua, investimentos
dólar, mercado financeiro, eua, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 1,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 22-09-25.mp3

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