Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (22) em baixa de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,17 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s -22-08-22
Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:58
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